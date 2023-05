Noticias Almería

Es importante hablar con los adolescentes acerca de cómo prevenir un robo y qué hacer cuando están ante este tipo de situaciones, porque en estas edades algunos de ellos comienzan a salir solos y deben conocer las medidas de protección que deben tomar en la calle cuando están solos.

Asimismo, es común que los adolescentes no miden los riesgos cuando salen y que por eso no tomen las medidas necesarias para prevenir un robo, el objetivo de la conversación no es solo asustarlos, sino ofrecerles consejos para que sepa cómo debe evitar un robo y estar preparados.

Medidas para prevenir un robo

Es importante hablar con los hijos sobre los cuidados que deben tener acerca de los elementos que utilicen cuando salen la calle, sobre todo en el caso de un celular, si estos elementos son demasiado ostentosos seguramente llamará la atención de los ladrones, por lo que hay que tomar las siguientes medidas de protección:

Memorizar el número telefónico de los padres o adultos responsables.

En espacios públicos lo mejor es evitar aparatos costosos como tabletas u ordenadores.

Antes de llegar a casa, es recomendable tener las llaves a mano para abrir la puerta en el menor tiempo posible, si le han robado las llaves o las ha perdido, lo más responsable como padres es solicitar el servicio de un cerrajero profesional para cambiar la cerradura.

Si desean escuchar música cuando van por la calle que esta no sea muy alta para que no los aislé por completo, esto les permitirá estar alerta ante cualquier situación.

Si llevan mochila o cartera que lleven dinero fuera de ella, en algún bolsillo del pantalón o en otra prenda.

En el momento que se dé un robo, lo mejor que pueden hacer es mantener la calma, sin intervenir en la situación o tratar de evitarlo, de lo contrario puede ponerse en riesgo, si es posible que pidan ayuda a alguien o llamar a la policía.

¿Qué hacer como padres?

Cuando los hijos están en la adolescencia y comienzan a salir solos o con amigos, es importante que los padres tengan presente algunas recomendaciones para acompañarlos de cierta forma y brindarles seguridad:

Es necesario saber qué harán y dónde estarán.

Conocer los amigos de los hijos, hablar con ellos y así tener una referencia de donde viven y con quien.

Aprovechar los móviles y el internet para saber dónde se encuentran.

Explicarles que hacer y a dónde dirigirse en caso de una situación de peligro, tanto si están en casa como en la calle.

Hacer énfasis en que no pueden irse con extraños, ni aceptar cualquier invitación sin importar los pretextos.

Hablar sobre las medidas de protección que pueden utilizar en redes sociales, desde fotos, información que suben a la red, así como los peligros de chatear con extraños.

Finalmente, es importante que ante una situación de robo los adolescentes estén asustados y tal vez deseen salir de nuevo solos, es importante hablar con ellos acerca de este tema y la importancia de cuidarse de este tipo de situaciones.